Die Frankfurt Skyliners setzen sich zum Ende des Weihnachtsfests gegen Braunschweig durch und feiern endlich den dritten Saisonsieg. Der hessische Nachbar Gießen 46ers ist am Abend gefordert.

Die Frankfurt Skyliners haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag selbst mit einem Overtime-Sieg beschenkt. Die Mannschaft von Headcoach Sebastian Gleim besiegte am Samstag in eigener Halle die Braunschweiger Löwen mit 103:98 und sprang in der Tabelle der Basketball-Bundesliga auf Platz zwölf.

Angeführt vom starken Matt Mobley, der 31 Punkte erzielte, hatten die Hessen die Partie weitgehend im Griff, nach schwacher Schlussphase ging es aber in die Verlängerung. Dort ließen die Skyliners den Gästen aus Niedersachsen dann keine Chance. Weiter geht es am Mittwoch mit dem Derby gegen Gießen.

Die 46ers sind ebenfalls am Samstagabend noch im Einsatz. Das sieg- und punktlose Tabellenschlusslicht tritt in Bayreuth an.

Sendung: hr1, 26.12.20, 22 Uhr