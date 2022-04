Das war es: Der Abstieg aus der Basketball-Bundesliga steht für die Skyliners Frankfurt so gut wie fest. Auch in Hamburg verloren die Hessen und haben nur noch eine minimale rechnerische Chance.

Der Abstieg der Skyliners Frankfurt aus der Basketball-Bundesliga steht quasi fest. Die Hessen verloren am Mittwoch auch in Hamburg mit 58:68 und bleiben Tabellenletzter. Eine minimale rechnerische Chance besteht weiterhin, dass die Frankfurter in der Liga bleiben. Nur wenn Frankfurt die restlichen vier Partien für sich entscheidet, die Löwen Braunschweig alle Spiele verlieren und gleichzeitig die Gießen 46ers ebenfalls am Ende auf zehn Siege kämen, würde der Meister von 2004 durch den direkten Vergleich in der Liga bleiben.

Das Spiel in Hamburg begann für die Skyliners mit zwei besonders offensiv extrem schwachen Vierteln. Nach der Halbzeit hatten die Frankfurter nur 21 Punkte auf dem Konto. Den Neun-Punkte-Rückstand konnten die Frankfurter im zweiten Abschnitt nicht mehr aufholen.

Weitere Informationen Hamburg Towers - Skyliners Frankfurt 68:58 (13:10,17:11,21:24,17:13) Hamburg Towers: Kotsar 17, J. Brown 15, Hinrichs 12, Homesley 9, Bluiett 5, Ju. Hollatz 5, Christen 3, Meisner 2

Skyliners Frankfurt: Cherry 20, Moore 13, Ponitka 8, Wank 7, Brenneke 5, Badio 2, Robertson 2, McLean 1

Zuschauer: 2103 Ende der weiteren Informationen