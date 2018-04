Die Skyliners Frankfurt haben die Siegesserie von Meister Bamberg am Sonntag beendet. Für Furore sorgte bei den Skyliners einmal mehr Phil Scrubb.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga am Sonntag einen Sieg eingefahren. Gegen Meister Bamberg setzten sich die Frankfurter mit 83:72 durch. Vor allem in der ersten Hälfte fanden die Gäste gegen die starke Defensive der Skyliners und die konsequente Offensive kaum Mittel. Zur Halbzeit lagen die Hessen mit 51:33 in Führung. Nach der Pause kämpfetn sich die Bamberger schließlich in die Partie. Doch Skyliners stemmten sich gegen die Aufholjagd und wurden belohnt. Besonders stark spielte Phil Scrubb auf - er steuerte allein 33 Punkte zum Sieg der Skyliners bei.

Lob für das gesamte Team gab es nach der Partie von Trainer Gordon Herbert. "Ich bin sehr stolz auf das Team", sagte er. "Die erste Halbzeit waren die vermutlich besten 20 Minuten." Entscheidend sei aber auch die mentale Leistung der Mannschaft gewesen. "Unser Wille war außergewöhnlich."

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Bamberg 83:72 Skyliners Frankfurt: Scrubb 33, Webster 14, Morrison 13, Bonga 8, Wohlfarth-Bottermann 6, Sibert 5, Huff 2, Robertson 2



Bamberg: Musli 16, Wright 14, Hackett 11, Lo 8, Rubit 6, Staiger 6, Zisis 5, Nikolic 4, Radosevic 2



Zuschauer: 4.650 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 22.4.2018, 21.45 Uhr