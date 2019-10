Skyliners bleiben auch in Berlin weiter sieglos

Dritte Niederlage im dritten Ligaspiel: Die Skyliners Frankfurt unterliegen in der Basketball-Bundesliga am Ende deutlich bei Spitzenteam Alba Berlin.

Der Negativlauf bei den Skyliners Frankfurt geht weiter. Nach zwei knappen Niederlagen zu Saisonbeginn unterlagen die Hessen bei Alba Berlin am Dienstagabend vor 7.884 Zuschauern deutlich mit 53:87 (28:40). Nach ausgeglichenem Start setzte sich der überlegene Hauptstadtklub Stück für Stück ab und gewann verdient.

Skyliners bleiben sieglos

Headcoach Sebastian Gleim sah sich in seiner Warnung vor der starken Defensive der Gastgeber bestätigt. Die Skyliners müssen somit auch am dritten Spieltag noch auf die ersten Punkte der noch so frischen Saison warten. Beste Werfer der Frankfurter waren Bruno Vrcic und Adam Waleskowski mit je neun Punkten, für Berlin Tim Schneider und Luke Sikma (je 15).