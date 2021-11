In der Basketball-Bundesliga haben die Skyliners Frankfurt einen wichtigen Sieg in Würzburg gefeiert.

Die Skyliners Frankfurt haben ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Hessen gewannen am Sonntagabend ihr Auswärtsspiel in Würzburg, in einer intensiven Partie stand es am Ende 83:78 (40:39) für die Skyliners.

Matchwinner bei den Hessen waren Will Cherry und Brancou Badio, die jeweils 19 Punkte zum Sieg beisteuerten. Durch den Erfolg gaben die Skyliners die Rote Laterne an Oldenburg ab und sprangen auf den vorletzten Platz.