Nach der Niederlage in Berlin zum Auftakt der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga geht es für die Skyliners Frankfurt am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Bayern München weiter.

Ob die angeschlagenen Matt Mobley, Konstantin Konga und Manu Lecomte auflaufen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

"Wir haben den Fokus in dieser Woche darauf gelegt, nach unserer Quarantäne den Rhythmus wieder zu finden", so Skyliners-Coach Sebastian Gleim. "Wir können uns durch die Spiele gegen solche Teams extrem weiterentwickeln."