Die Skyliners Frankfurt empfangen nach der bitteren Auftakt-Niederlage in Bayreuth ein echtes Spitzenteam. Der FC Bayern München reist am Feiertag an.

Die Skyliners Frankfurt treffen am Montagabend (17.30 Uhr) am zweiten Spieltag der noch so frischen Basketball-Bundesliga-Saison auf Vizemeister FC Bayern München. Während die Hessen den Auftakt verpatzten und nach zwischenzeitlich deutlicher Führung noch mit 82:83 in Bayreuth unterlagen, gaben sich die Münchner im Heimspiel gegen Ulm keine Blöße und gewann 87:80.

Die Anzahl der Ballverluste (18) war auf Seite der Frankfurter beim Auftakt deutlich zu hoch. Diese Quote gilt es mit Blick auf das Duell gegen den FC Bayern deutlich zu verringern, ansonsten kann keine Überraschung gelingen.