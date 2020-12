Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Gegen Bayreuth reichten dabei drei starke Viertel. Für die Hessen ist es erst der zweite Erfolg der Saison.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga den ersten Heimsieg eingefahren. Das 104:86 (52:49) am Samstag war insgesamt erst der zweite Erfolg der Hessen in der neuen Spielzeit.

Die Skyliners wachten in der Partie erst ab dem zweiten Viertel auf, konnten bis zur Pause den frühen Rückstand drehen und bauten besonders im dritten Viertel ihre Führung aus. Der Gast aus Bayreuth, aktuell in der Tabelle vor den Frankfurtern platziert, konnte zum Ende der Partie dann nicht mehr zurückschlagen. Bester Werfer der Skyliners war Jon Axel Gudmundsson mit 25 Punkten.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Bayreuth Beste Werfer Frankfurt: Gudmundsson (25), Kessens (20), Mobley (19), Moore (14), Murphy (12), Robertson (10)



Beste Werfer Bayreuth: Bartley (22), Pardon (16), Olisevicius (13), Tiby (11), Woolridge (10) Ende der weiteren Informationen

