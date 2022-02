Die Skyliners Frankfurt sind nur zwei Tage nach der Klatsche bei Bayern München erneut gefordert.

An diesem Dienstag (19 Uhr) ist der deutsche Meister aus Berlin zu Gast in Hessen. Gegen das Top-Team, das am Sonntag noch die Merlins aus Crailsheim vermöbelt hatte, dürfe es für Frankfurt erneut schwer werden zu punkten. Zumal Kapitän Quantez Robertson und Guard Will Cherry weiterhin fraglich sind. Die Strategie von Trainer Diego Ocampo nach dem Bayern-Spiel: "Kopf und Körper wieder auffrischen" und ein letztes Mal alles geben. Nach dem Spiel gegen Berlin ist zweiwöchige Länderspielpause.