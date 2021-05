Das mit vielen Youngstern gespickte Team der Skyliners Frankfurt muss sich Oldenburg deutlich geschlagen geben. Nur für Tez Robertson gibt es etwas zu feiern.

Heimniederlage für die Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga: Das Team verlor am Sonntagnachmittag mit 59:82 (26:45) gegen Oldenburg.

Die Skyliners waren wie schon bei der Niederlage in Bonn mit vielen Nachwuchsspielern auf dem Parkett. Diese waren bemüht, aber die Präzision fehlte häufig. So war mit 26:45 zur Halbzeit die Niederlage bereits absehbar.

2000. Rebound für Robertson

Zu Beginn des dritten Viertels hatte immerhin Routinier Tez Robertson Grund zur Freude: Dem 36-Jährigen gelang der 2000. Rebound seiner Karriere. Ansonsten brachte Oldenburg, die schon vor dem Spiel für die Playoffs qualifiziert waren, den Sieg ungefährdet nach Hause.

In der Tabelle stehen die Skyliners im unteren Mittelfeld und haben weder mit den Playoffs noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Schon am Dienstag (19 Uhr) geht es für die Frankfurter mit dem Spiel in Bayreuth weiter.