Nach der deutlichen Heimpleite gegen Heidelberg eröffnen die Skyliners den siebten Spieltag der Basketball-Bundesliga in der Fremde bei den Rostock Seawolves.

Die Skyliners Frankfurt eröffnen am Freitag (20 Uhr) den siebten Spieltag der Basketball-Bundesliga - gegen ein Team, das wie die Hessen Wiedergutmachung zu betreiben hat. Wie die Skyliners verloren auch die Gastgeber von den Rostock Seawolves vergangene Woche ihre Partie. "Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und unseren Job machen", fordert der Frankfurter Coach Denis Wucherer von seiner Mannschaft: "Wir müssen mit Intensität spielen und den Fokus haben, den es in der BBL für 40 Minuten braucht." Dann sei es egal, ob sein Team in Rostock oder in München spiele.