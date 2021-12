Nach dem Rückschlag in Bayreuth (72:85) am vergangenen Samstag wollen die Skyliners Frankfurt zurück auf die Siegerstraße: Am Mittwoch (19 Uhr) müssen sie in Ludwigsburg ran.

Mit Brancou Badio, Donovan Donaldson und Will Cherry fallen den Frankfurtern allerdings gleich drei nominelle Spielmacher aus.

"Wir wissen, dass es ein sehr physisches Spiel gegen Ludwigsburg werden wird. Sie spielen schönen Basketball und haben zuletzt gegen Teneriffa richtig stark gespielt", sagte Skyliners-Cheftrainer Diego Ocampo. "Wir müssen vorbereitet sein, dass es sehr intensiv und physisch wird. Wir kennen unsere Probleme, aber wir müssen weiter täglich an uns arbeiten und wissen, wohin wir möchten."