Englische Woche bei den Skyliners aus Frankfurt: Bereits am Mittwoch (19 Uhr) bekommen die Hessen Besuch von den Academics aus Heidelberg.

Mit den Kurpfälzern haben die Skyliners noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel verloren die Hessen äußerst unglücklich durch einen Drei-Punkte-Wurf in letzter Sekunde mit 90:93. Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie. Die Skyliners feierten am Sonntag einen Comeback-Sieg gegen Hamburg, Heidelberg besiegte am Abend Würzburg. Gewinnen die Hessen das Kräftemessen am Mittwoch, ziehen sie punktemäßig mit dem Liga-13. aus Heidelberg gleich.