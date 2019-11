Bundesligist Skyliners Frankfurt hat den Vertrag von Aufbauspieler Anthony Hickey aufgelöst.

Das teilten die Hessen am Samstag mit. "Es gab leider unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Anthony nach seiner langen Verletzungspause zurück in das Team integriert werden sollte", so Head-Coach Sebastian Gleim. Beide Seiten seien übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden.