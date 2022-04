Skyliners Frankfurt verarbeiten Abstieg in Offenem Brief

Die Skyliners Frankfurt verabschieden sich mit emotionalen Worten aus der Basketball-Bundesliga und kündigen eine Aufarbeitung an. Kritik gibt es an der Stadt, die Frage nach einer Wild Card bleibt offen.

Die Basketballer der Skyliners Frankfurt haben sich nach ihrem Abstieg aus der Bundesliga mit einem Offenen Brief an die eigenen Anhänger gewendet. "Ein Abstieg ist mit heftigen Einschnitten verbunden - emotional und finanziell. Ein direkter Wiederaufstieg ist auch kein Selbstläufer. Wir werden uns neu aufstellen müssen und alles geben, um stärker zurückzukommen", hieß es in dem Brief, den der Verein am Donnerstag veröffentlichte. Man wolle den "erfolgreichen Weg" der Nachwuchsförderung nicht verlassen.

Kritik an der Stadt Frankfurt

Nach einem Auswärtssieg von Braunschweig in Gießen steht der Abstieg seit Mittwochabend fest. Um eine Bundesliga-Lizenz haben sich die Skyliners trotzdem bemüht. "Der Abstieg beschäftigt uns alle: euch Fans und Partner, das Team, die Coaches und das Office. Wir alle brennen für diesen Club", hieß es in dem Schreiben. Ob sich die Hessen für eine Wild Card bewerben und den sportlichen Abstieg auf diesem Weg verhindern wollen, blieb offen.

Versteckte Kritik äußerten die Skyliners derweil an der Stadt. Die seit Jahren an verschiedenen Orten geplante Mehrzweckhalle ist noch immer nicht über den Planungsstatus hinausgekommen. Wann und ob es diese Halle je geben wird, scheint offen. "Wenn weiterhin die Perspektive auf nachhaltige Finanzierungsströme (Stichwort: neue Halle) fehlt", so die Skyliners, sei der Spagat zwischen Profisport und Nachwuchsförderung nicht mehr zu meistern.

Neues Saisonziel: Hessenmeisterschaft

Die Vereinsverantwortlichen beteuerten, alles getan zu haben: "Irgendwie war es, als steckten wir permanent im Treibsand: immer wenn wir dachten, wir bekommen die Kurve und ziehen uns raus aus dem Schlamassel, ist etwas Neues passiert, das uns wieder zurückgeworfen hat."

Als verbleibendes Ziel gaben die Skyliners aus, die inoffizielle Hessenmeisterschaft gewinnen zu wollen. Am Sonntag (15 Uhr) steigt das Heimspiel gegen die Gießen 46ers, die ebenfalls kurz vor dem Abstieg stehen.