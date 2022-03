Ärgerlicher Einstand für den neuen Coach: Die Skyliners Frankfurt verlieren am Freitagabend gegen Ulm und müssen sich weiter Sorgen im Abstiegskampf machen.

Die Skyliners Frankfurt haben das erste Spiel unter dem neuen Coach Luca Dalmonte verloren. Am Freitag unterlagen sie gegen den Tabellenfünften Ulm mit 58:61 (25:26). Gerade im dritten Viertel zeigte die Mannschaft eine Energieleistung und zog zwischenzeitlich mit sieben Punkten davon. Vor dem Ende aber drehten die Ulmer auf und damit die komplette Partie.

Bester Werfer für die Hausherren war Will Cherry mit 16 Punkten. Für die Frankfurter bedeutete es eine schmerzhafte Pleite im Abstiegskampf. Sie belegen damit weiterhin Rang 17. Am Dienstag geht es in Heidelberg weiter.