Die Frankfurter Bundesliga-Basketballer verlieren auch das ganz wichtige Spiel gegen Alba Berlin. Die Skyliners bleiben Tabellenvorletzter.

Veröffentlicht am 12.01.25 um 20:01 Uhr

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Skyliners Frankfurt haben am Sonntagabend eine bittere Niederlage kassiert. In eigener Halle verlor der hessische Basketball-Bundesligist vor rund 5.000 Zuschauern das Duell im Kampf um den Klassenerhalt gegen Alba Berlin letztlich recht deutlich mit 61:75 (36:41).

Die Skyliners liefen nach einem schwachen Auftaktviertel stets einem Rückstand hinterher. Zwar besserte sich anschließend die Leistung minimal, letztlich reichte es aber nicht mehr zu etwas Zählbarem für den Tabellenvorletzten im Duell mit dem bisherigen Drittletzten. Für die Skyliners war Einaras Tubutis mit 14 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Heckmann bleibt bis Saisonende

Kurz vor dem Spiel hatten die Skyliners bekannt gegeben, den Vertrag mit Patrick Heckmann zu verlängern. Der ursprünglich nur bis Mitte Februar datierte Kontrakt gilt nun bis zum Ende der laufenden Saison. Der 32-Jährige war Ende November vergangenen Jahres vom Liga-Kontrahenten Veolia Towers Hamburg zu den Hessen gekommen.

"Patrick gibt uns eine Menge BBL-Erfahrung und verhilft unserem Team zu Stabilität, was wir bereits in der Vorbereitung und in den letzten Wochen gesehen haben", sagte Trainer Denis Wucherer.