Die Skyliners Frankfurt sind am Freitagabend mit einer Niederlage in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Die Hessen konnten ihre zwischenzeitlich klare Führung nicht verteidigen und unterlagen in der Overtime mit 82:83 (30:39/75:75) in Bayreuth.

Die Hessen verzockten ihr starkes erstes Viertel (27:17) in der Schlussphase und wurden im letzten Viertel von den Gastgebern förmlich überrollt (16:23). Ein Comeback in der Overtime gab es nicht mehr. Bester Werfer der Frankfurter war Martinas Geben mit 17 Punkten. Der herausragende Akteur auf Bayreuther Seite war Brandon Childress mit 30 Punkten.