Wichtiger Erfolg für die Skyliners Frankfurt: Die Hessen haben das enorm wichtige Spiel gegen Heidelberg gewonnen. Die enge Partie wurde dabei erst im Schlussviertel entschieden.

Die Skyliners Frankfurt haben das enorm wichtige Keller-Duell gegen Heidelberg gewonnen. Die Partie in der Basketball-Bundesliga am Donnerstag endete mit einem 87:82-Sieg für die Hessen, die damit den vierten Erfolg in dieser Saison feierten.

Die Partie war bis zum Ende des vierten Viertels enorm ausgeglichen. Noch Ende des dritten Viertels führten die Gäste mit zwei Zählern. Im enorm punktereichen vierten Viertel zogen die Skyliners kurz vor Schluss davon und gaben die Führung im Anschluss nicht mehr aus der Hand, auch wenn die Heidelberger noch einmal den Vorsprung verkürzten.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Academics Heidelberg 87:82 (32:32) Beste Werfer Frankfurt: Cherry (22), McLean (20), Schoormann (16), Moore (13)

Beste Werfer Heidelberg: Chapman (19), Geist (17), Würzner (14), Lowery (11)



Zuschauer: 250 Ende der weiteren Informationen