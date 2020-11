Schmerzhaft: Die Skyliners verlieren zum Saisonauftakt in Berlin

Skyliners in Berlin ohne Chance

Die Skyliners Frankfurt sind mit einer Niederlage in Berlin in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet.

Beim amtierenden Meister und Pokalsieger Alba Berlin war am Sonntag nichts für die Hessen zu holen. Bereits zur Pause lagen die Skyliners deutlich mit 22:49 im Rückstand. Erst im letzten Viertel kamen die Hessen besser in die Partie, am Ende stand dennoch eine 66:79-Niederlage. Bester Werfer bei den Skyliners war Jon Axel Gudmundsson mit 21 Punkten.

Bereits vor dem Spiel stand die Partie aus hessischer Sicht unter keinem guten Stern. Da es im Laufe der Woche zu positiven Corona-Tests kam, die sich später jedoch nicht bestätigten, hatte Headcoach Sebastian Gleim das Team unter der Woche nicht in der Trainingshalle versammeln können.