Knapp war's gegen Bonn, am Ende setzten sich aber Joe Rahon und die Skyliners durch.

Knapp war's gegen Bonn, am Ende setzten sich aber Joe Rahon und die Skyliners durch. Bild © Imago Images

Obwohl es am Ende etwas eng wurde, haben die Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga das Kellerkind aus Bonn besiegt. Grundstein für den Erfolg war dabei das erste Viertel in der Partie.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga mit etwas Mühe die Pflichtaufgabe gegen die Baskets aus Bonn gelöst. Am Ende gewannen die Hessen knapp mit 84:79 (44:46) gegen die Rheinländer, die sich in der Tabelle aktuell nur auf Rang 16 befinden.

Grundstein für den Erfolg der Hessen war im Endeffekt bereit das erste Viertel, das die Frankfurter mit neun Punkten Vorsprung beendeten. Danach kamen die Gäste zwar immer mal wieder näher ran, die Führung gaben die Skyliners aber nicht ab. Bester Werfer der Hessen war Matt Mobley mit 25 Punkten.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Baskets Bonn 84:79 (44:36) Beste Werfer Frankfurt: Mobley (25), Moore (16), Murphy (12), Rahon (10)

Beste Werfer Bonn: Babb (20), Micovic (18), Pollard (17) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 31.01.2020, 17.30 Uhr