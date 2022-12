Die Frankfurt Skyliners kriegen es bei ihrem Weihnachtsspiel am Montag (18 Uhr) in der Basketball-Bundesliga mit dem Aufsteiger Rostock Seawolves zu tun.

Nach dem Überraschungssieg gegen Ludwigshafen sollen dabei erneut Punkte her. "Wir haben diese Woche hart trainiert und vielleicht war die Stimmung ein klein wenig besser. Ich habe mich über die Intensität gefreut", so Headcoach Geert Hammink. "Natürlich war es wichtig, dass wir gegen Ludwigsburg gewonnen haben. Aber auch als wir Spiele verloren haben, war die Stimmung im Team immer ok."