Die Bundesliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners läuten den Endspurt der Vorbereitung ein.

Laut einer Mitteilung reisen die Hessen am Mittwoch in ein viertägiges Trainingslager nach Mallorca, um sich dort den Feinschliff für die anstehende Saison zu holen. "Wir freuen uns als Mannschaft mal einen Tapetenwechsel vorzunehmen und ein paar Tage aus Frankfurt rauszukommen", kommentierte Manager Marco Völler. Neben den üblichen Trainingseinheiten steht am Freitag auch ein Testspiel auf dem Programm. Gegner der Skyliners ist Palmer Alma Palma.