In einer engen Partie konnten sich die Skyliners Frankfurt am Sonntagnachmittag durchsetzen. Dabei lagen beide Teams nach den ersten beiden Vierteln exakt gleich auf. Am Ende machte ein überragender Joshua Obiesie den Unterschied aus.

Im Kampf um den Klassenerhalt haben die Skyliners Frankfurt am Sonntagnachmittag gegen den Mitteldeutschen BC einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach Spielende stand ein 71:65 (31:31) auf der Anzeigetafel der Frankfurter Ballsporthalle. Joshua Obiesie war mit 22 Punkten mit Abstand der beste Werfer aus Seiten der Frankfurter. Auch Jordan Theodore zeigte - wie schon im Spiel am vergangenen Osterwochenende gegen Rostock - mit zehn Punkten eine gute Leistung.

Die Gäste aus Weißenfels machten es den Frankfurtern aber nicht einfach, hielten lange Zeit gut mit und so stand es nach zwei gespielten Vierteln 31:31. Besonders im dritten Viertel setzten sich die Skyliners dann aber ab und brachten im letzten Abschnitt die Führung über die Zeit. In der Tabelle stehen die Hessen auf dem vorletzten Platz und müssen weiter um den Verbleib in der Liga zittern.