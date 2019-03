Obwohl die Skyliners Frankfurt vergangene Woche die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge einstecken mussten, sieht Coach Gordon Herbert die Mannschaft auf einem guten Weg.

"Wir arbeiten momentan gut und machen Schritte nach vorne", so der Trainer. Beim Gastspiel in Göttingen (Samstag, 18 Uhr) wollen sich die Hessen für die harte Arbeit nun auch mal wieder belohnen. Dafür müssen die Skyliners konstanter verteidigen und weniger Ballverluste fabrizieren. Das Hinspiel gegen Göttingen war "eines der schlechtesten Spiele", an dem Herbert je beteiligt war. Das möchte er nicht noch mal erleben, so der Coach.