Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga eine Heimniederlage einstecken müssen.

Bittere Pille für die Skyliners Frankfurt: Die Hessen haben am Sonntag eine Heimniederlage gegen den Mitteldeutschen BC einstecken müssen und mit 68:89 verloren. Die Pleite ist umso ärgerlicher, da der MBC zuvor punktgleich mit den Hessen war und die Skyliners die Chance verpassten, in der Tabelle am Gegner aus Weißenfels vorbeizuziehen.

Dafür präsentierten sich die Skyliners aber vom Start weg zu wenig konsequent, bereits zur Pause lagen die Hessen mit 27:44 zurück. Und so liegen die Skyliners auf Tabellenplatz 17. Bester Werfer bei den Hessen war Len Schoormann mit 22 Punkten.