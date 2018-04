Skyliners verlieren in Berlin

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga am Freitagabend eine Niederlage kassiert. Beim Spitzentermin in Berlin offenbarten die Hessen aber nicht nur spielerische Schwächen.

Keine Chance für die Skyliners Frankfurt: Beim Tabellenzweiten Berlin verlor das Team von Trainer Gordon Herbert am Freitag deutlich mit 69:106. Der Coach haderte nach der Partie nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft: "Ich bin unzufrieden mit unserer mentalen Einstellung. Wir waren nicht bereit, den Wettkmapf anzunehmen."

Bereits zur Halbzeit hatten die Skyliners mit 34:61 zurückgelegen. Vor allem das zweite Viertel glich einer Machtdemonstration der Berliner. Doch auch nach der Pause brachen sie nicht ein und ließen den Hessen so keine Chance. Bester Werfer bei den Skyliners war Youngster Richard Freudenberg mit 19 Punkten.