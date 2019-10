Gegen den Deutschen Meister Bayern München halten die Skyliners Frankfurt lange stark mit, kassieren am Ende aber die nächste Pleite der noch jungen Basketball-Saison.

Die Skyliners Frankfurt haben auch das zweite Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga verloren. Gegen den Deutschen Meister Bayern München stand am Ende ein 77:81 (35:33).

Erneut starker Beginn

Wie schon am Mittwoch gegen Bonn starteten die Frankfurter stark in die Partie und lagen im ersten Viertel zwischenzeitlich mit 22:8 vorn. Den Vorsprung gab das Team allerdings wieder her und führte zur Pause nur noch mit 35:33.

Im Anschluss konnte sich keine Mannschaft absetzen, es entwickelte sich ein spannendes Duell. Mit einem hauchdünnen 58:59-Rückstand ging es für die Skyliners ins letzte Viertel. Das Herzschlagfinale entschieden die Bayern dann mit 81:77 für sich.

Nächstes Spiel in Berlin

Am 15. Oktober (19 Uhr) geht es für die Skyliners, die nun zwei Saisonniederlagen plus das Pokal-Aus in Göttingen auf dem Konto haben, mit dem Auswärtsspiel in Berlin weiter.