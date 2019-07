Die Skyliners Frankfurt haben den Aufbauspieler Anthony Hickey verpflichtet.

Der 1.80 Meter große 26-Jährige erhält in Frankfurt einen Vertrag für die Saison 2019/20 plus Option auf die folgende Spielzeit 2020/21. Hickey wechselt aus der griechischen Liga nach Hessen. Für die Rethymno Kings erzielte er in der vergangenen Saison in zwölf Spielen im Schnitt 12.9 Punkte, 5.3 Assists, 3.9 Rebounds und 2.5 Ballgewinne.