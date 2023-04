Die Skyliners Frankfurt haben am Sonntag den deutschen Meister Alba Berlin zu Gast.

Gegen die Hauptstädter wollen die stark abstiegsbedrohten Hessen die Überraschung schaffen. "Berlin ist einfach ein sehr komplettes Team. Sie haben eine extrem gut funktionierende Verteidigung, in der sie mit der nötigen Physis und Größe agieren. Durch ihre vielen Spiele in der Saison haben sie auch die nötige Routine in den Abläufen", so Skyliners-Headcoach Klaus Perwas.

Dennoch geben sich die Skyliners kämpferisch. "Natürlich wollen wir dieses und jedes andere Spiel gewinnen, aber uns ist auch bewusst gegen wen wir am Sonntag spielen werden. Unser erstes Ziel ist es, ein gutes Spiel gegen Berlin abzuliefern" so Perwas weiter. Tip-off ist um 15 Uhr.