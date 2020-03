Auch die Frankfurt Skyliners müssen in der Basketball-Bundesliga wegen des Coronavirus herbe Einschnitte hinnehmen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, weilen die meisten Spieler wegen der Einstellung des Trainingsbetriebs bei ihren Familien.

Die US-Amerikaner Matthew Mobley, Joe Rahon, Matthew McQuaid, Shaquille Hines und Tez Robertson sind demnach zurück in die USA geflogen. Die BBL wird am Mittwoch darüber beraten, wie es in der Zwangspause für die Vereine weitergeht.