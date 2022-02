Für die Skyliners Frankfurt steht in der Basketball-Bundesliga am Sonntag das erste Heimspiel des neuen Kalenderjahres an.

Die Hessen treffen dabei um 15 Uhr auf Ludwigsburg. Zugelassen sind jedoch nur 250 Zuschauer. Gegen Ludwigsburg sind die Frankfurter als Tabellen-15. nur Außenseiter, Ludwigsburg reist als Fünfter nach Frankfurt. "Das Spiel gegen Chemnitz können wir als positiven Anschub nehmen, auch wenn wir verloren haben", erklärte Coach Diego Ocampo vor der Partie. "Es hat uns motiviert, weiter zu kämpfen, mit viel Intensität zu spielen und zu arbeiten", so Ocampo weiter.