Die Skyliners Frankfurt verpflichteten am Dienstag den Amerikaner Reggie Hearn. Der 30 Jahre alte Flügelspieler spielte sieben Jahre lang in der NBA G-League und unterschrieb in Frankfurt einen Einjahresvertrag.

"Reggie kommt mit unheimlich viel Erfahrung zu uns. Es wird seine erste Saison in Europa und ich bin sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Er hat klargemacht, wie hungrig und heiß er darauf ist, einen neuen Weg in Europa zu beschreiten", sagte Skyliners-Trainer Diego Ocampo über den Neuzugang.