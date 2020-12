Der amerikanische Aufbauspieler Joe Rahon kehrt zu den Frankfurt Skyliners zurück.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, soll der 27-Jährige aus San Diego am Donnerstag in Richtung Frankfurt aufbrechen.

Er müsse aber aufgrund der Corona-Maßnahmen direkt nach seiner Landung in Quarantäne. Damit fehlt er in der Partie am Samstag gegen Ludwigsburg. Rahon erhält nach Club-Angaben einen Vertrag bis zum Saisonende.