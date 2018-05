Die Skyliners Frankfurt stehen kurz vor einer kleinen Sensation. Die Hessen hatten sich noch gerade eben in die Bundesliga-Playoffs gekämpft. Nun wollen sie am Dienstag den großen Titelfavoriten aus dem Wettbewerb schmeißen.

Die Skyliners Frankfurt haben in Spiel vier der Viertelfinal-Serie gegen den FC Bayern am Dienstag (19 Uhr) Matchball. Die Hessen liegen in der Best-of-Five-Serie 2:1 in Führung. "Allen ist klar, dass wir noch nichts erreicht und nichts gewonnen haben. Das Halbfinale ist unser Ziel und dafür müssen wir kämpfen und arbeiten", forderte Skyliners-Head-Coach Gordon Herbert.

Die Dritten im Bunde?

Nach der Niederlage in Spiel eins, drehten die Skyliners Zuhause richtig auf. Dank einer geschlossenen Teamleistung und einer extrem starken Bank zwangen sie die Münchener in die Knie. In Spiel drei brachten die Hessen gar das Kunststück fertig, einen 14-Punkte-Rückstand in der zweiten Halbzeit noch in einen Auswärtssieg umzuwandeln. Und das – wohl bemerkt – ohne ihren Chef-Trainer, der wegen zweier technischer Fouls der Halle verwiesen wurde.

Zu Beginn der Playoffs haben nur die kühnsten Optimisten an einen Halbfinal-Einzug der Frankfurter geglaubt. Nun ist die Sensation zum Greifen nahe. In der Geschichte der Bundesliga haben es bisher nur zwei Achtplatzierte geschafft, den Erstplatzierten in den Playoffs zu bezwingen. "Wir sind immer noch der klare Außenseiter und München der große Favorit", mahnte Herbert deshalb auch weiterhin. Co-Trainer Klaus Perwas war da mit Blick auf Dienstag schon etwas forscher und kündigte selbstbewusst an: "Wir wollen die Serie dort beenden."