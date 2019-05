Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat die Option bei Leon Kratzer für die kommende Saison gezogen.

Der Center war im November aus Bamberg an den Main gewechselt und geht nun in seine zweite Spielzeit bei den Hessen. "Das Ziel in der nächsten Saison muss ganz allgemein das Erreichen der Playoffs sein", so Kratzer in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch.