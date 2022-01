Am Ende konnten sich die Frankfurter nicht durchsetzen.

Am Ende konnten sich die Frankfurter nicht durchsetzen. Bild © Imago Images

Skyliners verlieren Overtime-Krimi in Chemnitz

Was für eine Nervenschlacht in der Basketball-Bundesliga: Die Frankfurt Skyliners haben am Freitagabend denkbar knapp bei Chemnitz verloren. Die Entscheidung fiel erst mit der letzten Aktion der Verlängerung.

Die Skyliners Frankfurt haben am Freitagabend in der Basketball-Bundesliga unglücklich bei den Chemnitz Niners verloren. Das hart umkämpfte Spiel endete mit 86:87 nach Verlängerung. Dabei hätten die Hessen sogar noch mit der letzten Aktion der Partie gewinnen können, doch der bis dahin so starke Skyliners-Center Jamel McLean stolperte wenige Augenblicke vor der Schlusssirene.

Dabei hatte es lange nach einer gelungenen Rückkehr der Frankfurter aus der Corona-Zwangspause ausgesehen. Zwischenzeitlich führten die Skyliners in der Begegnung mit 14 Punkten. Doch in der Schlussphase der Partie ging den Hessen die Luft aus, Chemnitz glich kurz vor Schluss aus und hatte dann in der dramatischen Overtime das glücklichere Ende für sich.

Neben McLean gelangen auch Quantez Robertson und Brancou Badio je 17 Punkte für die Skyliners.