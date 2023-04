Die Skyliners Frankfurt holen Jordan Theodore zurück.

Wie der abstiegsbedrohte hessische Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, erhält der Aufbauspieler, der in der Saison 15/16 bereits für die Frankfurter auflief, einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 33-Jährige befindet bereits seit einer Woche in Frankfurt und ist direkt einsetzbar. "Es fühlt sich so gut an, wieder nach Frankfurt zu kommen; wie die Rückkehr nach Hause", betonte Theodore. "Ich glaube, dass er uns mit seiner Art und seinen Qualitäten als Anführer eines Teams sehr gut tun wird", so Skyliners-Coach Klaus Perwas.