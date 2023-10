Das Hessenderby in der zweiten Basketball-Bundesliga hat einen klaren Sieger: Die Skyliners Frankfurt ließen den Gießen 46ers keine Chance.

Die Skyliners Frankfurt behalten in der zweiten Basketball-Bundesliga ihre weiße Weste. Am Freitagabend schlugen die Hessen den Lokalrivalen Gießen 46ers in der Gießener Halle mit 92:69. Die Skyliners stehen mit nun fünf Siegen aus fünf Spielen weiterhin ungeschlagen auf Platz eins, Gießen ist sechster.

In Gießen nahm der Absteiger aus Frankfurt schnell das Heft des Handelns in die Hand und erspielte sich eine komfortable Führung, zur Halbzeit stand es 42:33. Auch nach der Pause ließen die Skyliners nichts mehr anbrennen. Bester Werfer bei Frankfurt war Aiden Warnholtz mit 18 Punkten, bei Gießen Duane Williams mit 22 Punkten.