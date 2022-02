Vor den Skyliners Frankfurt liegt eine eminent wichtige Heimpartie: Die Hessen treffen am Mittwoch vor heimischer Kulisse im Nachholspiel der Basketball- Bundesliga auf den Tabellenletzten aus Oldenburg.

Die Skyliners, aktuell selbst nur Tabellen-15. und weiter nahe an den Abstiegsrängen, müssen gegen die Gäste unbedingt gewinnen, damit die Sorgen nicht noch größer werden. Das Problem der Frankfurter: Bislang ist die Heim-Bilanz in dieser Saison katastrophal. Nur zwei von neun Partien konnten die Skyliners gewinnen. Gegen Oldenburg soll der dritte her. Zur Partie sind 1.500 Zuschauer erlaubt.