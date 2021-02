Die Skyliners Frankfurt haben am Mittwoch ein kurzfristig angesetztes Testspiel gegen Ligakonkurrent Bonn mit 91:99 verloren.

Topscorer der Hessen war Bruno Vrcic mit 20 Punkten. "Es war wichtig jetzt einfach wieder auf dem Feld zu stehen und unsere Gewohnheiten abzurufen", sagte Trainer Sebastian Gleim.

Am Sonntag (15 Uhr) starten die Skyliners in Bamberg in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga.