Das hatte den Basketballern der Skyliners Frankfurt kaum jemand zugetraut. Im Playoff-Viertelfinale gegen Branchenprimus Bayern München haben die Hessen nach dem ersten Sieg an der Isar überhaupt am Dienstag vor heimischer Kulisse Matchball.

Nach dem Auswärtscoup beim Titel-Topfavoriten FC Bayern München erhielten die Korbjäger der Skyliners Frankfurt Lob von höchster Stelle. "Das war Wahnsinn! Eine unglaubliche Leistung der Frankfurter. Wenn sie frei waren, haben sie ihre Würfe in der zweiten Halbzeit getroffen. Und wenn nicht, dann auch", würdigte Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl den überragenden Auftritt der Hessen beim 86:83 (25:39) in München.

Mit dem ersten Sieg an der Isar überhaupt brachten sich die Skyliners in der Viertelfinal-Serie nach dem Modus "best of five" mit 2:1 in Vorhand und können dem Pokalsieger und Hauptrundengewinner nun am Dienstag um 19 Uhr vor heimischer Kulisse den K.o. versetzen. "Da müssen wir noch einmal die gleiche Leistung abrufen. Wir wollen die Serie dort beenden", sagte Frankfurts Co-Trainer Klaus Perwas.

Dramatische Partie

In einer dramatischen Partie hatte er in der zweiten Halbzeit notgedrungen das Kommando an der Seitenlinie übernommen, nachdem sich Cheftrainer Gordon Herbert in der Pause bei den Schiedsrichtern über deren Leistung beschwert hatte und daraufhin mit zwei technischen Fouls der Halle verwiesen wurde. "Klaus Perwas hat uns in der Halbzeit gesagt, dass wir nicht aufgeben dürfen", berichtete Center Jonas Wohlfarth-Bottermann. "Er ist ein super Coach, schon ewig dabei und sehr abgezockt. Er ist immer ruhig geblieben und hat uns immer die richtigen Systeme mitgegeben."

In Abwesenheit des Chefs lieferten die Gäste eine tolle Aufholjagd und blieben auch in der nervenaufreibenden Schlussphase ganz cool. 41 Sekunden vor Ende glich Tai Webster, der wegen Rückenproblemen erst am Vorabend der Partie eingeflogen wurde und dennoch mit 20 Punkten zum besten Frankfurter Werfer avancierte, per Dreier zum 81:81 aus.

Scrubb mit 15 Punkten

Die erneute Münchener Führung konterte Phil Scrubb, der 15 Punkte zum Sieg beisteuerte, mit einem weiteren Distanztreffer zum 84:83. Der folgende Bayern-Dreier zählte nicht, weil Braydon Hobbs auf der Auslinie stand. 3,9 Sekunden vor Ultimo verwandelte Quantez Robertson zwei Freiwürfe, der letzte Münchener Wurf ging daneben - der Rest war Frankfurter Jubel.

Erst zwei Mal seit Einführung der Playoffs vor 32 Jahren konnte der Tabellenachte dem Hauptrundensieger ein Schnippchen schlagen. Nun winkt den Frankfurtern als drittem Außenseiter das Halbfinale, in dem es gegen Titelverteidiger Bamberg gehen würde. "Viele haben uns vermutlich nicht zugetraut, die Serie zu gewinnen", sagte Wohlfarth-Bottermann. "Aber jetzt haben wir eine reelle Chance und wollen beim nächsten Heimspiel mit der gleichen Intensität spielen."

