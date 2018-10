Die Kritik von Skyliners-Coach Gordon Herbert ist angekommen. Im EuroCup zeigten sich die zuletzt formschwachen Frankfurter Basketballer am Mittwoch wie ausgewechselt und fegten Mornar Bar aus Montenegro mühelos aus der Halle.

Die Skyliners Frankfurt haben am Mittwoch im EuroCup das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den montenegrinischen Vertreter KK Mornar Bar feierten die Hessen einen 98:75 (63:39)-Kantersieg. Nach einer starken ersten Hälfte schalteten die Hausherren vor 1.040 Zuschauern in der Ballsporthalle zwei Gänge runter.

Head-Coach Gordon Herbert hatte nach der Bundesliga-Pleite gegen Göttingen noch gewettert, er wolle am liebsten den Job an den Nagel hängen. Das sei "eines der schlechtesten Spiele, an dem ich jemals beteiligt war", hatte der Kanadier geschimpft. Die Kritik schien bei seinem Team angekommen zu sein. Die Skyliners zeigten sich stark formverbessert, trafen knapp 66 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und starke 53 Prozent von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Bester Werfer war Brady Heslip, der sechs Dreier zu 18 Punkten verwandelte.

