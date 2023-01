Rückschlag für die Skyliners Frankfurt in der BBL: Das Heimspiel gegen die Crailsheim Merlins endet mit einer schmerzhaften Niederlage.

Die Skyliners Frankfurt haben am 15. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) die elfte Saisonniederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Geert Hammink verlor am Sonntag das wichtige Kellerduell gegen die Crailsheim Merlins mit 72:88 (39:52). Top-Scorer auf Seiten der Hessen war Laurynas Beliauskas mit 21 Punkten.

Die Skyliners wirkten über annähernd 40 Minuten müde und behäbig, generell gab es wenig Tempo im Spiel der Hessen. Die Merlins hingegen übernahmen schon in der Anfangsphase die Kontrolle und agierten aggressiver, strukturierter und zielstrebiger. Am Samstag (18 Uhr) treten die Skyliners in Chemnitz an.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Crailsheim Merlins 72:88 (39:52) Top-Scorer Frankfurt: Beliauskas (21 Punkte), Wank (14), Washington (13)



Top-Scorer Crailsheim: Lewis (16 Punkte), Livingston II. (12), Radosavljevic (12)



Zuschauer: 4.640 Ende der weiteren Informationen