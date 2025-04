Die Skyliners Frankfurt lassen die Saison langsam ausklingen. Auch beim MBC halten die Hessen lange Zeit gut mit, sind am Ende aber doch chancenlos.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga am Freitagabend die nächste Niederlage einstecken müssen. Beim Mitteldeutschen BC zog der Tabellenvorletzte aus Hessen mit 72:85 (40:46) den Kürzeren. Es war die dritte Niederlage in Folge für das Team von Trainer Klaus Perwas.

Am Saisonverlauf sollte das allerdings nichts mehr ändern. Liga-Schlusslicht Göttingen ist weit abgeschlagen. In dieser Saison steigt nur ein Verein ab. Bester Frankfurter Werfer in der Stadthalle Weißenfels war am Freitag Jacob Knauf (18 Punkte). Neuzugang Duke Deen war noch nicht im Einsatz.