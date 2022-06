Die Skyliners Frankfurt werden nicht mit Luca Dalmonte in die neue Saison gehen.

Der Bundesligist strebt einen Neustart mit neuem Coach an. Was Manager Sport Marco Völler bereits im Interview mit dem hr-sport angekündigt hatte, bestätigte der Verein am Mittwoch auch offiziell. "Wir bleiben in Kontakt mit einem tollen Menschen und Coach. Grazie, Luca", sagte Geschäftsführer Yannick Binas. Einen Nachfolger für den Italiener hoffen die Hessen bald vorstellen zu können. Dalmonte übernahm die Skyliners zehn Spieltage vor Saisonende, konnte den sportlichen Abstieg aber nicht verhindern. Dank einer Wildcard bleiben die Hessen aber auch weiterhin erstklassig. "Ich hoffe, dass Frankfurt eine bessere Saison spielen wird als die vergangene. Entscheidend ist, wie man das Team baut und den Sommer dafür nutzt. Ich wünsche den Skyliners dabei viel Glück und Erfolg", so Dalmonte.