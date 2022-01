Die Skyliners Frankfurt sind zurück aus der Corona-Pause.

Nachdem die Hessen zuletzt zu viele positiv getestete Spieler in ihren Reihen hatten, können sie am Freitag (19 Uhr) bei den Niners Chemnitz endlich wieder auf den Court. Die Frage wird sein, wie fit das Team nach der fast vierwöchigen Pause ist. "Es sind zwar noch einige Spieler auf dem Weg der Regeneration, aber die meisten sind schon wieder sehr gut dabei", so Trainer Diego Ocampo. Verzichten müssen die Frankfurter in Chemnitz auf Center Brooks de Bisschop (Handbruch) und Power Forward Lorenz Brenneke (Leistenprobleme).