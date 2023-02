Die Sykliners Frankfurt haben sich für den Abstiegskampf verstärkt. Mit Derek Cooke jr. kommt ein reboundstarker Akteur zum Tabellenvorletzten.

Die Skyliners Frankfurt haben am Dienstagabend die Verpflichtung von Derek Cooke jr. bekannt gegeben. Der 31 Jahre alte US-Amerikaner wechselt aus Treviso zu den Hessen in die BBL und erhält beim aktuellen Tabellenvorletzten einen Vertrag bis Ende der Saison. Cooke trainiert bereits mit und ist eine Option für das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Bonn.

Headcoach Geert Hammink sagte: "Wir haben einen Spieler gesucht, der uns beim Rebounding hilft und genau diese Rolle kann er für uns einnehmen. Dazu ist er ein guter Verteidiger und versteht es, aus dem Short-Roll Pick and Roll zu agieren."