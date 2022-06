Die Skyliners Frankfurt sind der einzige Bewerber auf eine Wildcard für die Basketball-Bundesliga.

Das berichtet die Frankfurter Rundschau am Mittwoch. Die Chancen der Hessen, auch in der kommenden Saison im Oberhaus zu spielen, stehen dementsprechend gut. Eine Entscheidung soll bereits am Donnerstagnachmittag fallen. Die Skyliners waren in der vergangenen Saison zum ersten Mal in ihrer Historie sportlich abgestiegen. Danke einer Wildcard könnten sie auch in der kommenden Saison erste Liga spielen. Die Sondergenehmigung würde die Hessen 700.000 Euro kosten.