Die Skyliners Frankfurt müssen im Finalturnier der Basketball-Bundesliga (BBL) in München am Samstag (16.30 Uhr) gegen Bamberg ran und wollen nach dem Sieg gegen Vechta am Donnerstag den nächsten Erfolg einfahren.

Denn noch haben die Skyliners die Chance, in die Playoff-Spiele einzuziehen. "Gegen Bamberg müssen wir unsere Energie weiter hochhalten, es gibt keine einfachen Spiele", sagte Neuzugang Yorman Polas Bartolo mit Blick auf die Partie. Teamkollege Gytis Masiulis verriet, das die Playoffs das Ziel sind. "Das war unser großes Ziel vor dem Turnier", sagte er.